Не пей, козленочком станешь. Что нужно знать о родниках Алтая, чтобы не умереть и остаться здоровым

Сотрудники Алтайского регионального отделения Русского географического общества развенчали миф о том, что любой бьющий из-под земли ключ пригоден для питья. Среди родников с опасным химическим составом есть как забытые всеми ручейки, так и популярные святые источники.

«Семейный» проект

Ирина Архипова и Валентин Смирнов — семья географов. В рамках своей работы ученые исколесили полстраны. А с ноября 2019-го бросили все силы на большой экологический проект «Чистые родники Алтая». В поисках пресных источников Ирина и Валентин проехали по всему региону, заглядывая в самые глухие уголки.

Ирина Архипова и Валентин Смирнов. Пресс-центр АКО РГО.

За год напряженной работы найдены и внесены в реестр более 220 родников. Для 205-ти из них сделан подробный химический анализ. Он показал: далеко не всю воду можно пить. Лабораторные исследования проводились научным консультантом проекта, ведущим сотрудником Института водных и экологических проблем СО РАН Ириной Рыбкиной.

Руководит проектом кандидат географических наук Ирина Архипова. Она рассказала, что сама идея заняться родниками появилась примерно шесть лет назад. Во время экспедиций ученые не раз встречали жителей разных районов, которые просили проверить качество и пригодность для питья природных источников.

Когда начинаются перебои с водоснабжением родник становится единственным источником воды. Пресс-центр АКО РГО.

Ирина Архипова,

руководитель АКО РГО:

«Чистые родники Алтая» — первый для региона, да и для всей Сибири, проект подобного рода. До него мало кто задумывался о том, что такие пресные источники можно и нужно изучать. Люди привыкли заниматься реками, озерами, а на родники порой не обращают должного внимания.

Ирина добавила, что это ценный природный ресурс, состояние которого требует постоянного мониторинга. Более того, для жителей отдельных районов края без централизованного водоснабжения родники — едва ли не единственный источник питьевой воды.

«Иногда ожидаешь найти один родник, а находишь… десять. Но бывает иначе: там, где, по словам жителей, много поколений из-под земли бил чистый ключ, мы находим высохшее русло. Ведь если за родниками не следить, они зачахнут — заилятся и высохнут. К сожалению, таких заброшенных источников тоже очень много», — говорит Валентин Смирнов, руководитель экспедиционного центра АКО РГО.

Валентин Смирнов и школьники на одном из родников. Валентин Смирнов , пресс-центр АКО РГО.

Больше всего родников, рассказывает Валентин, в предгорьях Алтая. Совсем другая ситуация — в степной части: здесь они буквально наперечет. Этим аномально засушливым летом, нехватка источников воды чувствовалась особенно остро.

Валентин Смирнов,

руководитель экспедиционного центра АКО РГО:

Когда мы были в Поспелихинском районе, жара стояла адская. В степи в безветренную погоду при температуре плюс 40 чувствуешь себя, как на сковородке. А теперь представьте: пекло, сушь, тишина и… на всю округу журчит небольшой родник. Самое интересно, что это не природный, а искусственный источник, который много лет назад пробили жители поселка. Его давно нет, люди уехали, а скважина осталась. Можно сказать, теперь это, пусть и искусственный, но полноценный родник, который мы тоже внесли в реестр.

«Гавриловский» родник. Валентин Смирнов , пресс-центр АКО РГО.

Святая — не значит чистая

Как уже упоминалось, в рамках проекта был тщательно проведен химический анализ некоторых родников. Выводы не очень утешительные. Далеко не из каждого из них можно пить воду.

Когда начинаются перебои с водоснабжением родник становится единственным источником воды. Пресс-центр АКО РГО.

Например, лучше не пить воду из популярного среди туристов ключа в Манжерке. Неподалеку находятся общественные туалеты. Не следует рисковать и на барнаульском Свято-Никольском источнике.

Здесь хорошо подходит житейская мудрость: «На бога надейся, а сам не плошай». Исследователи нашли в воде превышенное содержание нитратов. Их источник до сих пор неясен. При этом, представители РПЦ уже знают об опасности, но предпочитают об этом скромно умалчивать.

«Горловский ключ» Валентин Смирнов , пресс-центр АКО РГО.

Бывает и иначе. Часто анализ показывает: биологических загрязнений нет. Но минерализация воды настолько высока, что, по словам Ирины, сравнима с «Боржоми» или «Ессентуками».

Она рассказывает:

«Иногда пытаемся объяснять людям, которые набирали такую воду в канистры и бутылки, что пить ее помногу опасно для здоровья. Но те часто обижаются, мол, пили пьем и будем пить».

Вот почему, считают ученые, так важно вести еще и просветительскую деятельность.

«Сросткинский» родник. Валентин Смирнов , пресс-центр АКО РГО.

Налобихинский тезка знаменитого поэта

Есть и хорошие примеры. Неподалеку от села Налобиха, на правом берегу одноименной реки бьет ключ с красивым названием «Вознесенский». Он чистый и, судя по химическому составу, еще и полезный для здоровья.

Инициативная группа Налобихинской СОШ и Ирина Архипова. Валентин Смирнов , пресс-центр АКО РГО.

За родником приглядывают всем селом.

Активист-эколог Ольга Камалова работает учителем биологии и географии в Налобихинской СОШ им. А.И. Скурлатова. Вместе со своими учениками она занимается научными исследованиями воды из источника, а заодно и ведет работу по его облагораживанию.

Ольга Камалова.

Ольга Камалова,

учитель географии и биологии Налобихинской СОШ:

Я не первый год сотрудничаю с РГО. В этом году решили принять участие в проекте «Чистые родники Алтая». Вместе со школьниками мы вели научную работу, изучали уникальный источник. Хотели включить родник в региональный реестр.

Родник сверху закрыт беседкой. Это сейчас она ровная, у нее есть крыша, резные наличники и забор. А когда Ольга с учениками в очередной раз пришли к источнику, то обнаружили удручающую картину — беседка покосилась, а рядом множество следов от коровьих копыт.

Родник «Вознесенский».

Возникла серьезная угроза загрязнения воды. С этим нужно было что-то делать. Помогли в РГО. Ирина и Валентин быстро откликнулись на просьбу о помощи.

Ольга Камалова,

учитель географии и биологии Налобихинской СОШ:

На «Вознесенский» было выделено около 17 тыс. рублей. Для нас это существенная помощь. На эти деньги мы привели в порядок беседку и огородили санитарную зону. Конечно, мы пытались своими силами собрать средства, даже повесили обращение к жителям, но дело шло очень медленно. Того, что удалось собрать не хватило бы на все, что нужно. А сейчас мы огородили санитарную зону, отремонтировали и украсили беседку.

Мастер по дереву Владимир Белоус. Валентин Смирнов , пресс-центр АКО РГО.

Деревянные детали отделки взял на себя мастер по дереву Владимир Белоус. Именно он вырезал табличку с названием источника и резные наличники для беседки.

Кстати, воду из родника берут не только жители Налобихи и близлежащих сел, приезжают и из Барнаула. Вот и во время разговора с Ольгой Камаловой в беседку пришли с пятилитровыми бутылками для воды.

Факт Налобихинский родник относительно молодой. В начале 2000-х его случайно нашел учитель географии Андрей Бражников. Источнику дали имя в честь села Вознесенского, которое когда-то стояло на его месте. Теперь родник — местная достопримечательность. Сюда нередко приезжают издалека, чтобы набрать воды с уникальным минеральным составом. Она, по словам местных жителей, даже накипи не оставляет.

Родник «Вознесенский» под присмотром хранителей из Налобихинской СОШ. Валентин Смирнов , пресс-центр АКО РГО.

Тысячи неравнодушных людей

Руководитель проект Ирина Архипова не без гордости рассказал altapress.ru, что их с Валентином работа над составлением реестра родников заинтересовала местных жителей и руководителей районов.

«Ильинский» родник и его хранители. Валентин Смирнов , пресс-центр АКО РГО.

Ирина Архипова,

руководитель АКО РГО:

Мы удивились, как много людей привлек проект. Откликнулось порядка трех тысяч человек. И, пожалуй, это было главным нашим достижением. Ведь проект «Чистые родники Алтая» появился благодаря неравнодушным. И затевался он именно для них.

Ирина Архипова и Валентин Смирнов. Пресс-центр АКО РГО.

Ирина, конечно, оптимист. Во время экспедиций ученым пришлось столкнуться с разными ситуациями. И жители далеко не всех сел относятся к своим природным богатствам также, как учитель из Налобихи.

Итог: сегодня из всех родников Алтайского края благоустроено чуть меньше трех десятков. Большая часть — благодаря проекту «Чистые родники Алтая».