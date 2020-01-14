«Не пройти и не проехать»: Томенко раскритиковал мэров трех алтайских городов за уборку снега

Работаем, к сожалению, не в том объеме, в котором требуется, и не теми темпами. Недовольство жителей положением дел совершенно обоснованно и естественно, — заявил губернатор во время оперативного совещания в правительстве края.

Главы Барнаула, Бийска и Рубцовска 22 января на заседании правительства Алтайского края отчитаются губернатору о своей работе в этом направлении. Обсудят, какие меры приняты, что удалось сделать и как можно улучшить уборку снега. Текущую ситуацию губернатор назвал кризисной.

Многие результаты нашей прошлогодней работы, включая итоги реализации нацпроектов, просто снегом завалило, по которому не пройти и не проехать ни транспорту, ни жителям, — подчеркнул Томенко.

Глава региона не исключил, что на краевом уровне примут специальные решения для более эффективной очистки снега в Алтайском крае.

Altapress.ru писал, что в регионе все еще не справились со снегом, который принес декабрьский шторм. С наибольшими проблемами сталкиваются жители малых деревень, и как ни парадоксально — городов. В некоторых населенных пунктах люди ездят на машинах по снежным тоннелям высотой с человеческий рост, а в других не могут пробраться к жизненно-важным объектам.