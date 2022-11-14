14 ноября
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Жизнь

Не пускайтесь во все тяжкие. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя, когда не стоит злоупотреблять претензиями. Постарайтесь не идти на поводу у желаний, придерживайтесь здорового образа жизни», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Романтика, придуманный идеал. Нейросеть.
Романтика, придуманный идеал. Нейросеть.
altapress.ru.

В центре внимания окажутся Скорпионы. «Наслаждайтесь, но не переборщите. Не допускайте драки из-за вас», — говорит астропсихолог.

Такими же привлекательными и немного загадочными окажутся Девы, которым потребуются разговоры на сокровенные темы. Главное — подбирать проверенных собеседников, предупреждает Черемисина.

Беречь отношения потребуется Козерогам и Овнам. Серьезность, жесткость нужно направить на исполнение обязанностей, а не на вторую половинку, отмечает специалистка.

«Не дай бог вам пойти во все тяжкие и налево», — обращается она к Тельцам и советует изучить психологию отношений, а также пройти обследование мочеполовой системы.

Включить обольщение на максимум смогут Рыбы, но лучше использовать его в мирных целях и не разрушать семьи, говорит астропсихолог. Не заводить служебных романов она советует Водолеям.

Любовь.
Любовь.
СС0

Больше времени проводить в постели захочется Стрельцам. «Лучше дома и со второй половинкой», — говорит Черемисина. Весы же, наоборот, захотят встряхнуться. Лучше им не выяснять отношений и не заводить разговоры о деньгах, добавляет собеседница.

Навести порядок в себе и разобраться в эмоциях потребуется Львам. Близнецов же потянет в тайны мироздания, поэтому им понадобится разобраться со своими инстинктами, говорит специалистка.

Заняться собой предстоит также и Ракам. «Не поддавайтесь эмоциям в среду и четверг — сбережете много нервов», — предупреждает астропсихолог.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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