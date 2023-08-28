Не сомневайтесь в себе. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Овны, вы хорошо соображаете. Планируйте будущее, ставьте глобальные цели. Наводите порядок в голове, учебе, контактах, рабочем коллективе. В отношениях тоже получится разобраться.



Тельцы могут почувствовать усталость и отсутствие любых желаний. Для вас нормальное, закономерное состояние. Не пытайтесь что-то с этим делать. Расслабьтесь и побудьте и в таком настроении.



Близнецы, ваша артистичность снова на пике. Можете поступить в любой актерский вуз. Действуйте, укрепляйте свое тело, пишите, выражайте свои мысли на бумаге. Развивайте любые таланты, не сомневайтесь в себе.



Раки, у вас сейчас много иллюзий, связанных с прошлыми отношениями. К каким- то отношениям действительно стоит вернуться, чтобы проговорить то, что не было сказано. Это принесет долгожданное спокойствие.



Львы, с четверга почувствуете себя гораздо лучше. Все встанет на свои места. Вернется ясность. Финансовые вопросы не должны выводить вас из равновесия. Займитесь укреплением своего тела.

Фитнес. Зарядка. Спорт. СС0

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Девы, вернитесь к недоделанному ремонту в спальне. Поговорите с партнером. Он сейчас прекрасно себя чувствует. Наладьте отношения с отцом. Он вас услышит. Избавитесь от мучительных сомнений.Весы, в отношения придется вкладываться. Потребуется больше осознанности, мудрости, принятия. В рабочем процессе вы сейчас тоже не на высоте. Займитесь учебой, исследованиями.Скорпионы, вам не будет равных в наведении порядка и организации большого количества людей, групп. Может быть и в онлайн. Если мечтали написать книгу , время пришло.Стрельцы, вы всегда мечтали учительствовать и иметь учеников. Сейчас ваш авторитет на пике. От иллюзий поможет избавиться партнер. Не игнорируйте его комментарии.Козероги, занимайтесь своей спиной, осанкой. Чистите канализацию, гараж, труднодоступные места в доме и теле. Разберитесь с обидами на отца.Водолеи, вам сложно решить денежный вопрос. Попробуйте пообщаться с братом, сестрой. Наладьте отношения. Это поможет в решении вопроса. Партнер вам поможет.Рыбы, общайтесь с родителями, готовьте. Это сильно поддержит вас на данном этапе. Создаст изобилие в жизни. В отношениях с мамой и партнером придется вернуться к не проговоренным темам.