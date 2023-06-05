5 июня
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Жизнь

Не суетитесь. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя для того, чтобы подлечиться, одолеть вредные привычки или научиться чему-то хорошему. Благоприятно для начала поиска учителя для себя или ребенка», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Море. Нейросеть.
Море. Нейросеть.
altapress.ru

Овны, не перегревайте голову сердечно-сосудистую систему. Отложите посещение бани. Следите за давлением. Будьте осторожны на стройке. С мамой не спорьте.

Тельцы, берегите отношения с братьями и сестрами. С соседями постарайтесь не ссориться. Попробуйте не сопротивляться тому, что вам не понятно, неизвестно.

Близнецы, осторожно взаимодействуйте с горячими предметами. Учитесь готовить, создавайте кулинарные шедевры. Рот держите на замке.

Раки, пейте больше чистой воды. Проводите время в спокойном и прохладном месте. Идеально - у водоема. Не пренебрегайте головными уборами.

Львы, не изводите себя работой. Это повлияет на качество ваших отношений. Ищите способы расслабиться, снять напряжение. Без алкоголя. В отношениях не напирайте.

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.
Фото: freepik, автор

Девы, записывайтесь на учебу. Вы это любите. Какими навыками давно хотели овладеть? Время пришло: погружайтесь в процесс обучения. Это поможет умерить ваши амбиции.

Весы, не суетитесь и не перегибайте палку с активностью в работе. Замедляйтесь. У вас есть шансы получить ценные озарения и откровения на неделе. Как будто вы вспомните то, что давно знали, но забыли.

Скорпионы, изучайте нетрадиционные способы оздоровления, омоложения. Приобщайтесь к ароматерапии.

Стрельцы, улучшайте, углубляйте ваши отношения с детьми. Самое время. Повышайте квалификацию или займитесь новым хобби. Освойте что-то новое с нуля.

Козероги, в отношениях будьте мягче. Следите за тем, чтобы ваша речь не обжигала партнера. Учитесь давать ему больше воздуха, пространства в отношениях.

Водолеи, займитесь здоровьем головы и рук. Пересмотрите ваши цели и намерения. Не превращайте домашние дела в кризисные ситуации. Не суетитесь.

Рыбы, займитесь самообразованием. Обучайтесь ораторскому мастерству, финансовой грамотности, правильному питанию, общению с детьми.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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