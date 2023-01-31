31 января
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Жизнь

Не в Барнауле. Стало известно, где живут самые счастливые россияне

Самые счастливые барнаульцы живут в Москве, показал опрос сервиса «Работа.ру».

Новосибирский театр оперы и балета
Новосибирский театр оперы и балета
Архив новосибирского театра оперы и балета

На пятерочку уровень счастья оценили 14% опрошенных россиян. Москвичей среди них 23%. Петербуржцев — 18%. А жителей Новосибирска — 16%.

По 10% счастливых людей отметили Нижний Новгород или Тюмень.

Однако четверть россиян (25%) оценили свое счастье на четверку. Из них 20% также живут в Москве, 19% в солнечном и теплом Сочи, 17% - в хмуром и пасмурном Санкт-Петербурге.

Также в пятерку вошли Екатеринбург (11%) и Новосибирск (9%).

Уровень счастья в три балла отметили 31% опрошенных. Из них 19% живут в столице, 13% - в Нижнем Новгороде, 9% - в Санкт-Петербурге.

8% счастливы в Краснодаре, а 4% — в Тюмени.

В исследовании сервиса «Работа.ру» приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее стало известно, сколько сибиряков готовы отправиться в автопутешествие по России в 2023 году.

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