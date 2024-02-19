«Не вовлекайтесь в служебные романы». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время освобождения от негатива и привязанности к мимолетному результату. Подумайте, к чему хотите двигаться в жизни? Поддержите гормональную систему. Во вторник устройте разгрузочный день, планируйте приятные дела», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, не устраивайте на работе борьбу с противоположным полом, не вовлекайтесь в служебные романы. Страстность свою направьте в дело. Берегите голову, лицо, горло, зубы. Воздержитесь от похода к стоматологу.



Тельцы, соблюдайте правила безопасности и нормы морали. Удача не на вашей стороне. Будьте внимательны при общении с вышестоящими. Воздержитесь от интрижек, отношений на стороне.



Близнецы, избегайте больших физических нагрузок. Поддержите гормональный фон, берегите кожу. Планировать на этой неделе может быть сложно. Расслабьтесь, плывите по течению.



Раки, отстранитесь от партнера. Не заставляйте его делать то, что вы считаете нужным. Вы не сможете трезво оценить обстановку. Понаблюдайте за вашим балансом

«брать-давать». Возможно отметите что-то интересное.



Львы, отложите любые разговоры о деньгах. Особенно со второй половиной. В отношениях оставьте все как есть. Принятие серьезных решений отложите. Странное поведение партнера не принимайте близко к сердцу.



Девы, ваша пищеварительная система на неделе становится чувствительной. Следите за питанием. Воздержитесь от крупных трат, долгов, кредитов. Поддерживайте чистоту тела, мысли, помыслов.

Медитация. Горы. Спокойствие. СС0

Весы, любые битвы, конфликты сведут на нет все ваши успехи, начинания, замыслы. Подорвут здоровье. Перенесите решение земельных вопросов. С родителями, детьми, второй половиной будьте деликатны, заботливы, терпеливы.Скорпионы, берегите руки. Внимательно общайтесь с ближайшим окружением: коллегами, продавцами, соседями, братьями, сестрами. Не настаивайте на своем. Не меняйте резко образ жизни.

Стрельцы, воздержитесь от любых злоупотреблений в речи, питании... Избавляйтесь от привязанностей. Добавляйте больше осознанности, переосмысливайте. У вас на неделе может появиться больше ясности и больше ответов на ваши вопросы.



Козероги, поддержите свою щитовидку. Отпускайте обиды, желание наказать, отомстить. Неожиданные изменения могут скорректировать ваши планы и намерения в работе. Отнеситесь к этому спокойно. Помните: все, что ни делается - к лучшему.



Водолеи, партнер на неделе поможет вам освободиться от ненужного груза. Зона комфорта может быть утеряна. Попробуйте не обижаться и проживать эмоции, которые приходят. Откроете для себя массу интересного.



Рыбы, вы можете ощущать определенный дискомфорт в отношениях со второй половиной. Но именно он принесет осознание важных вещей и освобождение от иллюзий. Постарайтесь не гневаться, а наблюдать и чувствовать.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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