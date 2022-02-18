Не забудьте поздравить. Роману Репе исполняется 46 лет

Редакция altapress.ru поздравляет Романа!
От всего сердца желаем процветания в политической карьере, высоких достижений, крепкого здоровья, удачи и радости!
Роман Репа — депутат Барнаульской городской Думы и зампред комитета по городскому хозяйству — отмечает день рождения 18 февраля. Ему исполняется 46 лет.
Редакция altapress.ru поздравляет Романа!
От всего сердца желаем процветания в политической карьере, высоких достижений, крепкого здоровья, удачи и радости!
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