«На неделе можно будет хорошо поработать, если не поддаваться грустным мыслям. Завершите дела, чтобы к выходным отличить желаемое от действительности — это будет сложно. Важные решения лучше не принимать», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

После продолжительных праздников Близнецы почувствуют, что их скорость мышления наконец-то стала прежней, уверен астропсихолог. Добавляет: «Не искажайте информацию. Не манипулируйте, не хитрите в отношениях. Будьте честны сами с собой».

Полным сил и идей Овнам Светлана Черемисина рекомендует направить энергию на саморазвитие. То же касается и Козерогов, чье желание заявить о себе может легко исполниться.

«Расширяйте словарный запас, идите на курсы ораторского мастерства. Учитесь общаться в светском обществе, создавать комфортную, уютную обстановку с помощью речи», — совветует астропсихолог Стрельцам.

Самый эффективный день для Раков, по словам эксперта, — среда и четверг. В остальное время не следует нагружать себя делами и думать о грустном. Девам, кстати, тоже неплохо бы расслабиться, считает Светлана Черемисина.

Наладить отношения предстоит сразу нескольким знакам: Рыбам, Тельцам, Скорпионам и Весам. Последние могут поддерживать тех, кто просит помощи, уверен астропсихолог.

«Будьте проще, ставьте благородные цели, но не задирайте нос — вас щелкнут. Лучше слушайте собеседника», — рекомендует эксперт Львам.

Светлана Черемисина успокоила Водолеев: «Можете почувствовать, что сбились с курса и нет уверенности ни в чем. Не переживайте. Это временное явление. Наведите порядок в своей спальне и отношениях».