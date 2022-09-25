25 сентября
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Жизнь

Небывалое количество мошки атаковало район Алтайского края

Жители Ненецкого национального района пожаловались на огромное количество мошки. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Рой комаров. Лето.
Рой комаров. Лето.
CC0

Видео нашествия мошки опубликовала подписчица сообщества. В ролике видно, как тысячи мошек клубятся тучами в воздухе и заполняют почти все пространство вокруг.

«Боишься не то что рот открыть, но и глаза», — пожаловалась подписчица.

Другие подписчики рассказали в комментариях, что страдали от такого же гнуса в Барнауле три недели назад:

«Недели три-четыре назад ехала на велике от Центрального до Южного — трындец был. Гнуса этого было — особенно в тени. Хорошо, что очки на мне были. А так приехала — вся шея и лицо в мошке этой».

На данный момент нашествия мошкары в краевой столице сошло на нет.

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