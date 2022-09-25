Небывалое количество мошки атаковало район Алтайского края

Жители Ненецкого национального района пожаловались на огромное количество мошки. Об этом сообщает « Барнаул 22 ».

Видео нашествия мошки опубликовала подписчица сообщества. В ролике видно, как тысячи мошек клубятся тучами в воздухе и заполняют почти все пространство вокруг.

«Боишься не то что рот открыть, но и глаза», — пожаловалась подписчица.

Другие подписчики рассказали в комментариях, что страдали от такого же гнуса в Барнауле три недели назад:

«Недели три-четыре назад ехала на велике от Центрального до Южного — трындец был. Гнуса этого было — особенно в тени. Хорошо, что очки на мне были. А так приехала — вся шея и лицо в мошке этой».

На данный момент нашествия мошкары в краевой столице сошло на нет.