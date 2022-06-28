«Нечистые» деньги. Директор госучреждения получала взятки от клининговой компании в Алтайском крае

В Алтайском крае директора госучреждения подозревают в получении взятки почти в 700 тыс. рублей от клининговой компании, сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.

По информации правоохранительного органа, руководитель филиала одной из бюджетных организаций получила взятку более 680 тыс. рублей. Сумма поступала ей с 2020 по 2022 год через посредника.

Отмечается, что взятка предназначалась, чтобы эту фирму выбрали для уборки территорий и помещений организации, а также — приемки документов об оплате «без оценки качества».

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.