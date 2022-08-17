Недавно отметивший юбилей Григорий Лепс выступит в Барнауле

Со сццены прозвучат хиты Лепса — «Рюмка водки на столе», «Уходи красиво», «Я тебя не люблю», «Самый лучший день».
«Он — кумир женщин и сильных духом мужчин. Лепс поет о том, что близко и понятно каждому вне зависимости от пола и возраста, социального положения и привычек. Штурм крепости жизни — вот чем он берет!», — говорится в анонсе.
Концерт состоится в «Титов-Арене» 30 сентября. Начало в 19:00, цена билета — 2−7 тыс. рублей.
Напомним, Григорий Лепс недавно отметил 60-летний юбилей. В честь этого президент Владимир Путин присвоил ему звание народного артиста.
Ранее Лепс рассказал, сколько заработал на своем главном хите — «Рюмка водки на столе».