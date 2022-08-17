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Жизнь

Недавно отметивший юбилей Григорий Лепс выступит в Барнауле

Григорий Лепс выступит в Барнауле. Артист споет свои новые и старые песни.

Григорий Лепс.
Григорий Лепс.
Скриншот выпуска YouTube-шоу "Что было дальше", канал LABELCOM

Со сццены прозвучат хиты Лепса — «Рюмка водки на столе», «Уходи красиво», «Я тебя не люблю», «Самый лучший день».

«Он — кумир женщин и сильных духом мужчин. Лепс поет о том, что близко и понятно каждому вне зависимости от пола и возраста, социального положения и привычек. Штурм крепости жизни — вот чем он берет!», — говорится в анонсе.

Концерт состоится в «Титов-Арене» 30 сентября. Начало в 19:00, цена билета — 2−7 тыс. рублей.

Напомним, Григорий Лепс недавно отметил 60-летний юбилей. В честь этого президент Владимир Путин присвоил ему звание народного артиста.

Ранее Лепс рассказал, сколько заработал на своем главном хите — «Рюмка водки на столе».

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