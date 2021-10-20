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Жизнь

Нефтяники предлагают «майнить» криптовалюты на месторождениях

В России нефтекомпании предложили использовать оборудование на месторождениях для майнинга криптовалюты, пишет «Коммерсант».

Криптовалюта.
Криптовалюта.
СС0

Соответствующий проект направили на рассмотрение в Минпромторг, Минцифры и Центробанк. По данным издания, подразумевается использование попутного газа, чтобы генерировать электроэнергию и снабжать ей ближайшие центры обработки данных (ЦОД). Они необходимы для майнинга.

Предположительно инициативой заинтересуются иностранные инвесторы. В первую очередь Китай. Отмечается, что там майнинг запрещен.

Советник адвокатского бюро ЕПАМ Елена Авакян уверена, что у идеи есть риски: «Майнеры, которые арендуют ЦОДы, заработают определенную сумму, например, в биткойнах. С точки зрения российского законодательства, они не являются резидентами и поэтому должны платить налог на прибыль не в России, а в Китае. Но там они юридически не смогут этого сделать: майнинг же в этой стране запрещен».

Добавим, что в России закон, регулирующий оборот цифровых валют, отсутствует.

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