Нефтяники предлагают «майнить» криптовалюты на месторождениях

Соответствующий проект направили на рассмотрение в Минпромторг, Минцифры и Центробанк. По данным издания, подразумевается использование попутного газа, чтобы генерировать электроэнергию и снабжать ей ближайшие центры обработки данных (ЦОД). Они необходимы для майнинга.

Предположительно инициативой заинтересуются иностранные инвесторы. В первую очередь Китай. Отмечается, что там майнинг запрещен.

Советник адвокатского бюро ЕПАМ Елена Авакян уверена, что у идеи есть риски: «Майнеры, которые арендуют ЦОДы, заработают определенную сумму, например, в биткойнах. С точки зрения российского законодательства, они не являются резидентами и поэтому должны платить налог на прибыль не в России, а в Китае. Но там они юридически не смогут этого сделать: майнинг же в этой стране запрещен».

Добавим, что в России закон, регулирующий оборот цифровых валют, отсутствует.