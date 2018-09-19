Negligee: Love Stories. Почему в России заблокировали эротическую игру с аниме-девушками

Игра Negligee: Love Stories — это первая бесцензурная игра «для взрослых», которая стала доступна в Steam (популярный сервис цифрового распространения компьютерных игр от компании Valve). Игра вышла 15 сентября, но в России и еще 27 странах мира Negligee: Love Stories заблокировали, пишет gameguru.ru .

О чем игра Negligee: Love Stories?

Главные героини «эротической новеллы» Negligee: Love Stories — четыре «анимешные» девушки Карен, Шарлотта, Софи и Жасмин. Игра рассказывает об их похождениях и включает «мужские и женские взаимоотношения, диалоги на сексуальную тематику, сексуальное взаимодействие и наготу», сообщает znaj.ua.

Геймплей Negligee: Love Stories предполагает много откровенных сцен: по словам создателей, чтобы сделать игру «цензурной», нужно закрыть около 90% контента.

За что заблокировали игру Negligee: Love Stories?

Студия-разработчик Dharker Studio сообщила, что вынуждены ограничить продажи игры Negligee: Love Stories в 28 странах, чтобы «соблюсти закон». В частности, по словам создателей, «данные ограничения налагаются из-за того, что на постере первой взрослой игры в Steam изображён ребенок», уточняет znaj.ua.

Negligee: Love Stories нельзя купить в России?

Сайт nim.ru сообщает, что игру Negligee: Love Stories в России нельзя купить в Steam, но она есть в продаже на сайте распространителей.