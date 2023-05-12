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Жизнь

Неизвестный мужчина ворует по ночам урны в Барнауле

Ворующего урны барнаульца заметили на Павловском тракте, 229 около пяти утра 11 мая, сообщает "Инцидент Барнаул".

Кража урн.
Кража урн.
"Инцидент Барнаул"

Вместо сна мужчина решил "прикарманить" несколько сосудов для мусора.

Камеры видеонаблюдения засняли момент, когда горожанин уже нес в руках одну урну.

Кража урн.
Кража урн.
"Инцидент Барнаул"

Вторую мужчина, не долго думая, вынул из корзины возле подъездной лавочки и непринужденно отправился дальше.

Местные жители возмущены поведением барнаульца и призывают вернуть урны на место, пока не подключили полицию.

Ранее подростки украли арбуз из фруктового павильона в Барнауле, подумали и вернулись обратно с деньгами.

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