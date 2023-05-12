Неизвестный мужчина ворует по ночам урны в Барнауле

Вместо сна мужчина решил "прикарманить" несколько сосудов для мусора.
Камеры видеонаблюдения засняли момент, когда горожанин уже нес в руках одну урну.
Кража урн.
"Инцидент Барнаул"
Вторую мужчина, не долго думая, вынул из корзины возле подъездной лавочки и непринужденно отправился дальше.
Местные жители возмущены поведением барнаульца и призывают вернуть урны на место, пока не подключили полицию.
Ранее подростки украли арбуз из фруктового павильона в Барнауле, подумали и вернулись обратно с деньгами.