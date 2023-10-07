7 октября
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Жизнь

Некоторые барнаульцы остались без горячей воды 7 октября

Горячую воду 7 октября отключат у некоторых барнаульцев из-за ремонтных работ на пересечении ул. Попова и Взлетной, рассказали в пресс-службе СГК.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0

Горячую воду отключили с 9:00 до 22:00:

  • Павловский тракт, 253, 255б, 265, 267, 257, 263, 261, 257в;
  • Взлетная, 6, 16, 10, 12, 14;
  • Попова, 115, 123, 121, 107, 109, 119, 117, 113, 107а, 105а;
  • Шумакова, 24, 11, 16, 18, 17а, 14, 30, 15б, 22.

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