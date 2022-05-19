Некоторым домам в Барнауле вернут горячую воду раньше срока

В ходе гидравлических испытаний в контуре БТЭЦ-2 специалисты раньше срока подключили к системе ГВС 11 домов, 2 административных здания и одну школу.
«Досрочно горячую воду подают в том случае, если теплосеть успешно выдержала все этапы проверки повышенным давлением и есть возможность переключения на резервную схему», — сообщили в телеграм-канале СГК.
Кому включили воду
- ул. Э. Алексеевой — д.8, 13а, 15а, 17
- ул. 80 Гв. Дивизии — д.64, 66, 66б, 68, 63
- ул. Петра Сухова — д.28а
- ул. Смирнова — д.92, 98
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк поручил организовать подвоз питьевой воды жителям микрорайона Сибирская Долина.