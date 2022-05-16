16 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Часть барнаульцев на сутки отключат от горячей воды

В Индустриальном районе Барнаула 29 домов, два детских сада, одна школа и три административных здания останутся без горячей воды на сутки, предупредили в СГК.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0

Воду отключат с 9:00 16 мая до 9:00 17 мая. За это время специалисты заменят четыре сальниковых компенсатора на участке в районе ул. Шумакова, 53.

Под отключение попали:

  • Северный Власихинский проезд, 34, 40, 54, 56, 58, 60, 62,
  • ул. Балтийская, 43, 45а, 49, 53, 55, 59, 61,
  • ул. Шумакова, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 47б, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 58а, 60, 60в, 62, 64, 66, 68.

Напомним также, что в Барнауле с 11 мая проходит опрессовка. Энергетики за два первых дня выявили 47 слабых участков на теплосетях. Три повреждения в контуре ТЭЦ-3 уже устранили.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость