Часть барнаульцев на сутки отключат от горячей воды

Воду отключат с 9:00 16 мая до 9:00 17 мая. За это время специалисты заменят четыре сальниковых компенсатора на участке в районе ул. Шумакова, 53.
Под отключение попали:
- Северный Власихинский проезд, 34, 40, 54, 56, 58, 60, 62,
- ул. Балтийская, 43, 45а, 49, 53, 55, 59, 61,
- ул. Шумакова, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 47б, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 58а, 60, 60в, 62, 64, 66, 68.
Напомним также, что в Барнауле с 11 мая проходит опрессовка. Энергетики за два первых дня выявили 47 слабых участков на теплосетях. Три повреждения в контуре ТЭЦ-3 уже устранили.