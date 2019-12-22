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Жизнь

Необычный снежный смерч сняли в австрийских Альпах

Генри Свинкелс поделился интересным видео, снятым на австрийском горнолыжном курорте.

Зима в горах.
Зима в горах.
СС0

Автор видео стал свидетелем необычного снежного торнадо, который разбрасывал снег, будто снегоуборочная машина и кружил его в воздухе.

Снятое на видео природное явление называется ветер Фен — сильный, порывистый и теплый ветер, который дует с гор в долину, пишет mail.ru.

Конечно, горнолыжные спуски в этот день были отменены.

Ранее журналисты сняли на видео редкое природное явление — двойное торнадо. В соцсетях пользователи сообщали, что видели двойные столбы в нескольких разных городах.

Ворот над Барнаулом

23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.

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