Необычный снежный смерч сняли в австрийских Альпах

Автор видео стал свидетелем необычного снежного торнадо, который разбрасывал снег, будто снегоуборочная машина и кружил его в воздухе.

Föhn wind in the Austrian ski resort Serfaus Fiss Ladis on Dec 18th. Thanks to Henri Swinkels for the report - posted with permission. pic.twitter.com/JDKvd8AfaW — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 20 декабря 2019 г.

Снятое на видео природное явление называется ветер Фен — сильный, порывистый и теплый ветер, который дует с гор в долину, пишет mail.ru.

Конечно, горнолыжные спуски в этот день были отменены.

Ранее журналисты сняли на видео редкое природное явление — двойное торнадо. В соцсетях пользователи сообщали, что видели двойные столбы в нескольких разных городах.

Ворот над Барнаулом

23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шкваловый ворот — редкое природное явление. Это огромное грозовое облако, напоминающее воротник. Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.