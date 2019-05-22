Метеорологи объявили о том, что в штате возможны торнадо, и их прогнозы сбылись. Журналисты местного телеканала Косо5 сняли на видео двойной торнадо — редкое природное явление.
WOW! TWIN TORNADOES! Sky 5 captured video of two tornadoes near Crescent in Logan County, Oklahoma. #Oklahoma #Tornadoes #severestorms #KOCO5— KOCO-5 Oklahoma City (@koconews) 20 мая 2019 г.
FIRST ALERT TEAM COVERAGE CONTINUES: https://t.co/YGhGbMPyY7 pic.twitter.com/9eTpoyC0Ba
В соцсетях пользователи сообщали, что видели двойные столбы в нескольких разных городах на протяжение всего дня, пишет mail.ru.