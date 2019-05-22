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Жизнь

Журналисты сняли на видео редкое природное явление — двойное торнадо

Жители американского штата Оклахома последние несколько дней живут в режиме постоянного напряжения. Сильные ливни, грозы, бури и град величиной с теннисный мячик — вот «сюрпризы», которые им подготовила природа.

Торнадо
Торнадо
скриншот с YouTube

Метеорологи объявили о том, что в штате возможны торнадо, и их прогнозы сбылись. Журналисты местного телеканала Косо5 сняли на видео двойной торнадо — редкое природное явление.

В соцсетях пользователи сообщали, что видели двойные столбы в нескольких разных городах на протяжение всего дня, пишет mail.ru.

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