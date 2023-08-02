2 августа
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Жизнь

Неопознанный объект приземлился во дворе у супругов

В Великобритании женщина заметила, что в ее саду находится воздушный шар, к которому были прикреплены камеры и датчики.

НЛО, якобы упавшее в Екатеринбурге
НЛО, якобы упавшее в Екатеринбурге
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Супруги обнаружили, что на объекте прикреплен немецкий номер. Когда они позвонили по нему, то им ответил мужчина.

Он оказался ведущим инженером швейцарской компании, которая занимается разработкой технологий для космической отрасли.

Устройство должно было подняться на 37-километровую высоту и приземлиться примерно в 50 километрах от места запуска. Из-за ошибки в расчетах шар взлетел слишком высоко.

Кроме того, на нем испортился GPS-датчик. До звонка британской пары ученые считали, что устройство потеряно, сообщает Lenta.ru.

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