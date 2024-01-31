Неожиданная находка в пачке чипсов ввела в заблуждение пользователей сети

Мужчина поинтересовался у пользователей сети, что это может быть. Картофельный ломтик имел ярко-зеленый цвет.

Многие пользователи отметили, что может быть, таким образом производитель тестирует новый вкус чипсов. Другие же шутили, что чипс принесет удачу мужчине или превратит его в черепашку-ниндзя.

Однако один пользователь, который работал на производстве чипсов, рассказал, что это специальный ломтик. Обычно его используют для того, чтобы определять скорость перемещения масла во фритюрнице.

Также он заявил, что на заводе есть аппарат, который должен следить за тем, чтобы такие ломтики не попадали в упаковки.

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