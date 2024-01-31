31 января
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Жизнь

Неожиданная находка в пачке чипсов ввела в заблуждение пользователей сети

Пользователь Reddit опубликовал фотографию, на котором изображен зеленый ломтик картофеля, найденный в пачке чипсов.

Картофельные чипсы
Картофельные чипсы
СС0

Мужчина поинтересовался у пользователей сети, что это может быть. Картофельный ломтик имел ярко-зеленый цвет.

Многие пользователи отметили, что может быть, таким образом производитель тестирует новый вкус чипсов. Другие же шутили, что чипс принесет удачу мужчине или превратит его в черепашку-ниндзя.

Однако один пользователь, который работал на производстве чипсов, рассказал, что это специальный ломтик. Обычно его используют для того, чтобы определять скорость перемещения масла во фритюрнице.

Также он заявил, что на заводе есть аппарат, который должен следить за тем, чтобы такие ломтики не попадали в упаковки.

Ранее сообщалось, что пенсионеры поели грибов на даче и попали в реанимацию.

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