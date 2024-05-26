Непогода, коммунальная авария и проблемы с ФАПом. Что произошло на Алтае 26 мая

- Синоптики предупредили, что ливни, грозы и град настигнут Алтайский край. По краю прошли кратковременные дожди, местами грозы и ливни.
- В Барнауле жилые дома остались без воды из-за коммунальной аварии. Ориентировочно, специалисты устранят аварию к 21:00.
- Новым "уловом" похвалились алтайские грибники. Их корзины пополнили летние опята и свинушки.
- Критическую отметку превысил уровень воды в поселке Затон. За сутки вода поднялась на 4 сантиметра.
- Стало известно, что жители алтайского поселка не могут добиться постройки ФАПа. Очевидцы обращались по этому вопросу в краевые ведомства. Там им ответили, что в бюджете нет средств для постройки пункта.
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