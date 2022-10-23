«Непогодные условия». В Бийске на понтонном мосту закрыли движение

Въезд на мост закрыт с обеих сторон.
Приступить к ремонтным работам не представляется возможным по причине сильного ветра.
Как долго продлятся ограничения, пока не сообщается.
Волны и ураганные порывы ветра на реке Бия стали причиной разъединения одного из пролетов моста. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Въезд на мост закрыт с обеих сторон.
Приступить к ремонтным работам не представляется возможным по причине сильного ветра.
Как долго продлятся ограничения, пока не сообщается.
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