23 октября
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Жизнь

«Непогодные условия». В Бийске на понтонном мосту закрыли движение

Волны и ураганные порывы ветра на реке Бия стали причиной разъединения одного из пролетов моста. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Понтонный мост в Бийске.
Понтонный мост в Бийске.
denispeshera.ru.

Въезд на мост закрыт с обеих сторон.

Приступить к ремонтным работам не представляется возможным по причине сильного ветра.

Как долго продлятся ограничения, пока не сообщается.

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