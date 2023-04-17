Несколько светофоров отключат из-за ремонта электросетей в Барнауле

Светофоры отключат во второй половине дня — с 13:30 до 16:00 по следующим адресам:
- На перекрестках проспекта Комсомольского с улицами Партизанская, Никитина, Интернациональной;
- На пересечении улицы Горького с улицами Никитина и Гоголя.
Отключение светофоров связано с плановыми ремонтными работами на сетях электроснабжения.
«Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, регулировщиков Госавтоинспекции», — сообщают в ведомстве.
Ранее почти на два месяца закрыли участок дороги на улице Покровской в Барнауле.