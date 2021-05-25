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Жизнь

Нестыковочка. Власти Барнаула не обращались в полицию по поводу таинственной рубки молодых яблонь

В полицию Барнаула не поступало заявлений по поводу обрезки 15 яблонь в сквере у Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской на пр. Строителей, пишет «Банкфакс». Ранее в мэрии заявляли, что направили информацию об этом в правоохранительные органы.

Спил деревьев на пр. Строителей в Барнауле.
Спил деревьев на пр. Строителей в Барнауле.
Ольга Чиркова

По данным на 24 мая, в УМВД по Барнаулу не поступило заявление по факту обрезки яблонь, но еще 12 мая чиновники утверждали, что администрация Железнодорожного района направила эти сведения правоохранителям.

«Администрацией района отправлен запрос в полицию на выявление того, кто совершил обрезку. На данный момент это лицо еще не установлено», — говорится в сообщении официального аккаунта администрации Барнаула от 21 мая.

Как уже писал altapress.ru, в сквере спилили еще несколько деревьев — кленов. Причем выяснилось, что рубка была согласована, так как клены якобы были аварийными.

Работы выполняли сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» по муниципальному заданию, подтвердили в мэрии.

Жительница Барнаула заметила, что люди были в той же рабочей форме, что и те, кто обрезал яблони.

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