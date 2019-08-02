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Жизнь

Неутешительный прогноз: ученые подсчитали, когда восстановятся сгоревшие в Сибири леса

Леса, которые горят в Сибири, восстановятся только через 60−100 лет. Об этом заявили ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, пишет «Российская газета».

В лесу.
В лесу.
СС0

Для восстановления лесов северной тайги может не хватить и целого века, отмечают ученые.

По данным «Авиалесоохраны» на 1 августа, в Красноярском крае активно тушат порядка 60 пожаров на территории более 24,3 га. Еще за 60 пожарами в труднодоступных и удаленных частях области на площади 1 млн га спасатели наблюдают. Также сложная ситуация с лесными пожарами — в Якутии, Бурятии, Иркутской области и Хабаровском крае, говорится в сообщении.

По оценке МЧС, всего пожарами охвачено в России около 3 млн га тайги. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что общая площадь лесных пожаров в этом году на 12% больше уровня 2018 года. Основная причина их возникновения — сухие грозы.

«Роскосмос» опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят лесные пожары в Сибири с орбиты. Дым распространился на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Дым также достиг Аляски и Канады.

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