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Жизнь

Невероятно красивое природное явление заметили на Телецком озере

В Республике Алтай в селе Яйлю на Телецком озере дайверы засняли редкое природное явление — снежуру.

Невероятно красивое природное явление заметили на Телецком озере
Невероятно красивое природное явление заметили на Телецком озере
vk.com/altzapovednik, Роман Воробьёв, Татьяна Клименко

Снежура — это снежный покров на воде, образующийся при выпадении снега на поверхность воды, близкой к точке замерзания.

Снег образует тонкую пленку, который на ощупь напоминает намокшую вату.

«Когда снегопады идут несколько дней с перерывами, то на воде образуется абстрактные геометрические картины, из снега, по разному пропитанного водой, с паутиной трещин самых причудливых форм. Эти абстрактные картины образуются не так часто, а явление скоротечно, ведь для него нужна определённая температура воды и воздуха, отсутствие ветра, интенсивные снегопады», — рассказали в Алтайском биосферном заповеднике.

Во время застывания на смену снежуре приходит шуга, а потом и сам лед. Но Телецкое озеро может не покрываться льдом всю зиму.

Ранее стало известно, что на Алтае отремонтируют пять мостов на подъезде к Телецкому озеру.

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