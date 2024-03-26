Невероятно, но факт: узнать о характере человека можно по его украшениям. Скрытый смысл ювелирки

Но людям свойственно скрывать неприглядные стороны своей души. И чтобы узнать как можно больше о человеке, нужно обратить внимание на его украшения, пишет uvelirnoedelo.ru. Именно они молча, но красноречиво расскажут о человеке.
Золотое кольцо с большим ярким бриллиантом или роскошное колье, надетое на повседневный выход, может говорить о неуступчивом, своенравном характере. Все это как бы напоказ. И говорит о потребительском отношении к окружающим.
Кольца и приметы
- Кольцо на указательном пальце носят амбициозные личности.
- Массивный перстень с большим камнем обычно носят на среднем пальце экстравагантные дамы.
- Аккуратные изделия носят самодостаточные и уравновешенные женщины.
- На мизинец надевают украшение творческие натуры.
- Если безымянный украшает броское изделие, его обладательница не лишена тщеславия.
Серьги
Изделия с витиеватыми узорами могут означать — их владелица ставит на первое место внешний облик.
Дорого-богато: их владелицы изо всех сил пытаются рассказать о своей неповторимости.
А миниатюры говорят о деловой хватке женщины. Именно такие добиваются свой цели.
Колье
Массивное колье говорит о том, что женщина готова к переменам в своей жизни.
Браслеты
Яркие украшения говорят о готовности к приключениям. А вот украшения на запястьях из драгметаллов свидетельствуют о том, что их владелица ищет себе подобных — статусных.
Множество браслетов на одном запястье говорят об открытости, любви к путешествиям и оптимизме.
Отдельно
Отдельно стоит отметить серебряные изделия. Многие их владелицы предпочитают только серебряные украшения. Это говорит о романтичности натуры, ее тяге к творчеству и всему прекрасному.
Женщина, любящая серебряные украшения, не боится перемен, наоборот — она жаждет их.
Серебро символизирует чувствительность и интуицию, указывает ourgold.ru.
Однако с «серебряными девушками» иногда непросто найти общий язык.
Группа крови
Между тем стало известно, носители какой группы крови безумно красивы и сексуальны, а какие — беззаботны и неприступны. Дело в том, что характер и внешность человека во многом определяются группой крови.
Так, обладатели I группы крови отличаются особым шиком и шармом. Такие люди как магниты притягивают к себе представителей другого пола. Они на редкость обаятельны и привлекательны, наделены повышенной сексуальностью.
Люди со II группой крови — волевые, харизматичные личности. Они работоспособны и пользуются всеобщим уважением.
А III группа крови совместила элементы, присущие как первой, так и второй.
Носители IV группы крови отличаются романтизмом и легким отношением к жизни.
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