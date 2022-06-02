2 июня
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Жизнь

«Невидимая» турбаза в Горном Алтае обманула десяток путешественников

Мошенники продавали места на несуществующей турбазе в Горном Алтае. На удочку попались жители Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края, Санкт-Петербурга, внеся 100% предоплату за домики, пишет e1.ru.

Горный Алтай. Чемальский район.
Горный Алтай. Чемальский район.
CC0

Турбаза называлась «Русский нордик». В группе во «ВКонтакте» не был указан точный адрес, только витиеватое «22-й км от урочища Каракол и 50 км от села Элекмонар» и координаты (51.461753, 86.302230).

На сайтах Tvil.ru и Ostrovok.ru значилось, что база находится по адресам «Элекмонар, Подгорная улица, 5» и «Набережная улица, 41, Чемал, 2  км от центра».

«Некоторое время назад ко мне обращается девушка и спрашивает: „Как думаете, это не фейк?“ На присланных фото — домонаборы. Такие дома в стиле A-frame сейчас очень популярны. Я прогнала все фотографии через „Яндекс.Картинки“, они оказались взяты с других сайтов. Это фото реальных действующих баз — с Украины, США, Горного Алтая, других локаций. Внимательный человек должен понять, что на кадрах — природа из разных мест. Одна из девушек мне написала, что спросила точный адрес и после этого они потерялись. Затем вернулись с историей о том, что они находятся в глуши, где нет улиц, а есть только координаты», — рассказала автор блога «Мой Чемал», гид Анна Поленникова.

По ее мнению, мошенники — не местные. Скорее всего, они с Урала или Сургута.

Как рассказала одна из жертв, турбаза привлекала новизной и низкой стоимостью проживания — 2500 рублей за домик в сутки, при этом «все включено».

Ранее жительница Алтая взяла кредит, вложила деньги в инвестиции и месяц осознавала, что это обман.

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