28 апреля
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Жизнь

Жительница Алтая взяла кредит, вложила деньги в инвестиции и месяц осознавала, что это обман

В Алтайском крае женщина пострадала от действий интернет-мошенников, сообщает региональное МВД.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

С жалобой в полицию обратилась 47-летняя жительница одного из сел Рубцовского района, у которой похитили 91 тыс. рублей.

«В январе 2022 года женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником инвестиционной компании. Злоумышленник предложил выгодно вложить денежные средства под высокий процент. Женщина, не имея собственных сбережений, следуя инструкциям оформила кредит в банке и перевела на указанный мошенником счет», — рассказали в ведомстве.

Через месяц ожидания обещанная прибыль так и не поступила, а номер телефона «сотрудника компании» стал недоступен. Тогда женщина осознала, что ее обманули.

В полиции возбудили дело по факту «мошенничества с причинением значительного ущерба». Абонентский номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Москве.

В МВД в очередной раз просят не доверять заманчивым предложениям по телефону под предлогом получения высокой прибыли, крупной денежной компенсации или выигрыша.

Ранее в Барнауле пенсионерке мошенники-приумножатели на несколько месяцев усыпили бдительность.

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