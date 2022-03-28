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Жизнь

«Новая газета» остановила работу до конца спецоперации

28 марта редакция «Новой газеты» объявила об остановке работе. Заявление опубликовано на сайте издания.

Стоп.
Стоп.
unsplash.com

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания „специальной операции на территории Украины“», — говорится в сообщении.

Первое предупреждение «Новой газете» Роскомнадзор вынес 22 марта за отсутствие в материале маркировки НКО-иноагента.

28 марта стало известно о втором предупреждении по аналогичному поводу.

Отметим, согласно закону, два письменных предупреждения за один календарный год могут стать основанием для иска в суд о прекращении действия свидетельства о регистрации СМИ, указывает ТАСС.

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