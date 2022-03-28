«Новая газета» остановила работу до конца спецоперации

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания „специальной операции на территории Украины“», — говорится в сообщении.
Первое предупреждение «Новой газете» Роскомнадзор вынес 22 марта за отсутствие в материале маркировки НКО-иноагента.
28 марта стало известно о втором предупреждении по аналогичному поводу.
Отметим, согласно закону, два письменных предупреждения за один календарный год могут стать основанием для иска в суд о прекращении действия свидетельства о регистрации СМИ, указывает ТАСС.