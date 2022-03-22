22 марта
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Жизнь

Дмитрий Муратов продаст нобелевскую медаль ради помощи украинским беженцам

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов хочет продать на аукционе нобелевскую медаль премии мира, которой удостоился осенью 2021 года.

Дмитрий Муратов в ИД "Алтапресс".
Дмитрий Муратов в ИД "Алтапресс".
Анна Зайкова

«Новая газета» и я решили передать Нобелевскую Медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду", — говорится в заявлении на сайте издания.

В октябре 2021 года Нобелевский комитет присудил Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе премии мира «усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».

Ранее Дмитрий Муратов часть премии (5 млн рублей) передал детскому хоспису «Дом с маяком».

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