Дмитрий Муратов продаст нобелевскую медаль ради помощи украинским беженцам

«Новая газета» и я решили передать Нобелевскую Медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду", — говорится в заявлении на сайте издания.