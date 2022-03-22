Дмитрий Муратов продаст нобелевскую медаль ради помощи украинским беженцам

«Новая газета» и я решили передать Нобелевскую Медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 миллионов. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду", — говорится в заявлении на сайте издания.
В октябре 2021 года Нобелевский комитет присудил Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе премии мира «усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».
Ранее Дмитрий Муратов часть премии (5 млн рублей) передал детскому хоспису «Дом с маяком».