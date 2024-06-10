Церковь чтит память преподобного Никиты Халкидонского, который был святителем и исповедником, а также занимал должность архиепископа. За свою праведную жизнь Никита удостоился сана епископа Халкидонского. Святитель Никита проявлял милосердие к нуждающимся: помогал нищим, принимал странников, заботился о сиротах и вдовах, защищал обиженных.

Погодные приметы в день Никиты Гусятника

Хорошую погоду в ближайшие дни сулят многочисленные муравьи, выползшие над муравейником.

Если после дождя радуга быстро исчезнет, то следом будет хорошая погода, если коромысло задержалось в небе, то быть ненастью.

Тепло предвещает и синеющий над селом воздух.

Муравей. открытые источники в интернете

Что означают сны в ночь на 10 июня 2024 года

В период с 9 на 10 июня вероятность того, что сон не сбудется, достаточно высока. А вот дневные сны 10-го числа могут оказаться вещими, хотя и не всегда.

Важно постараться запомнить свои сновидения в этот период как можно точнее, так как они могут отражать скрытые желания, связанные с личной жизнью.

Если во сне вы что-то потеряли и пытаетесь найти — это может быть предвестником неприятностей как в личных отношениях, так и в финансовой сфере.

Однако если вам приснились деньги (прибыль, зарплата или премия), то ваши мечты могут сбыться.

Увидеть во сне родственников, детей или супруга — к поддержке и любви со стороны семьи.

А вот потерять близкого человека во сне — к конфликтам с окружением.

Девушка. Сон. unsplash.com

Что можно и нельзя делать в день Никиты Гусятника

В этот день беременных женщин отправляли работать в поле, чтобы придать будущему ребенку силу и здоровье молодого колоса.

Также рекомендуется провести уборку в доме.

В древности верили, что в полдень этого дня нельзя открывать окна, форточки и двери. Считалось, что через них в дом могут проникнуть злые духи и начать шалить: например, они могли защекотать детей или устроить беспорядок — ронять посуду со стола, пересаливать еду или рассыпать перец. Люди верили, что такие проделки духов не сулят ничего хорошего.

Кроме того, согласно поверьям, 10 июня не стоит приглашать гостей к себе домой. Посторонние люди, уходя, могут забрать с собой удачу и благополучие домочадцев. Если же гости все-таки пришли, после их ухода нужно сразу подмести порог.

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