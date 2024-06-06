Симеон Столпник — 6 июня. Что можно и нельзя делать в этот день

По народному календарю 6 июня — день Симеона Столпника. Православная церковь вспоминает святого Симеона из Каппадокии, который жил в IV веке. В 18 лет он стал монахом и начал строго поститься и много молиться. Это так поразило игумена монастыря, что он предложил Симеону умерить пыл или покинуть монастырь.

Симеон решил уединиться и ушел жить в каменную пещеру. Первые четыре недели Великого поста он провел без еды и воды, половину этого времени молился стоя, а другую половину — сидя.

К Симеону стали приходить люди, которые хотели исцелиться от болезней. Чтобы снова оказаться в уединении, преподобный построил столп высотой 4 метра и поселился на нем. Позже он увеличил высоту столпа до 45 метров. Однажды святой даже не пустил к себе собственную мать.

Согласно преданиям, Симеон Столпник прожил 80 лет, из которых 47 простоял на столпе. Его похоронили недалеко от столпа, а на этом месте позже построили монастырь.

Традиции праздника

В этот день в народе чествуют шиповник, который также называют свобориным деревом. Считалось, что именно с этого дня на Руси начиналось настоящее лето. Люди говорили: «Шиповник цветет — румянец года ведет».

Шиповник был символом молодости, красоты и любви. Было принято приходить к кусту шиповника, чтобы избавиться от печали и успокоить душу. Когда шиповник только начинал цвести, бабушки усаживались под ним вместе с внуками и рассказывали сказки. Это помогало избавиться от ночных страхов.

Также ценились целебные свойства шиповника. Лепестками врачевали раны, мед, сваренный на цветах, использовали для очищения крови, а отваром лечили простуду. Девушки знали, что если умыться водой, настоянной на цветах шиповника, то лицо станет светлым.

По народным традициям, в эти дни начинались летние или зеленые Святки. Было принято украшать дома растениями и делать венки.

Шиповник. СС0

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя поддаваться унынию, грусти и вспоминать неприятные события из прошлого, иначе такое состояние может затянуться до осени.

Не рекомендуется срывать цветы шиповника — это может привести к потере любимого человека. Собирать цветы шиповника могут только травники, которые используют их для приготовления лекарств.

Также не стоит делиться своими проблемами и неудачами с окружающими — ситуация может усугубиться.

Если дорогу перебежала черная собака, лучше не продолжать путь. Считается, что это предупреждение о возможной беде впереди.

В этот день не следует давать деньги в долг — существует риск, что они не будут возвращены, а вместо этого вы можете приобрести врага. Также не рекомендуется брать взаймы, так как с возвращением долга могут возникнуть сложности. Напротив, вернуть долг или получить возврат по долгам в такой день считается благоприятным знаком для финансового благополучия.

Кроме того, не рекомендуется ставить дома вазы с цветами, поскольку с каждым увядшим цветком в семье могут возникать новые конфликты.

Не рекомендуется затевать масштабную стирку (ручную), ходить в душ или баню — есть риск «смыть» с себя удачу.

Следует избегать суеты и спешки, поскольку это может привести к неудаче. Также не стоит поддаваться злости, гневу, заниматься сплетнями и распространением слухов.

Цветы, букет, флористика. unsplash.com

Народные приметы

Согласно народным приметам, если 6 июня идёт дождь — будет много грибов. Если зацвёл шиповник — заморозков больше не будет. Отсутствие росы утром предвещает дождливый день, а обильная роса сулит ветреную погоду. Цветение земляники и калины обещает изобилие сыроежек.

Перед дождём сильно пахнет трава. Тёплая ночь предвещает богатый урожай плодов.

Радуга, направленная с севера на юг, говорит о продолжительной непогоде. Закрытые цветы шиповника, одуванчика и фиалки также предвещают дождь. Светлый след от солнца на восходе тоже является предвестником дождя.

Сны, которые приснились в ночь на 6 июня, могут исполниться через неделю.

Люди, родившиеся 6 июня, обладают скрытым даром предвидения. Он может проявляться в виде необычайно острой интуиции, способности прогнозировать события ближайшего будущего, читать мысли и понимать мотивы поступков других людей.

Чтобы реализовать свои планы, важно направить этот дар в нужное русло — использовать его в профессиональной деятельности, семейной жизни или воспитании детей.

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