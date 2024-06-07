Иван-Медвяные росы — 7 июня. Что можно и нельзя делать в этот день

Православная церковь 7 июня отмечает важный религиозный праздник — день третьего обретения главы Иоанна Предтечи. На Руси этот день также ассоциировался с появлением «медвяной росы» — сладкой и липкой жидкости на листьях растений, которая образуется из-за колебаний температуры. В народном календаре этот праздник назывался Иванов день или Иван–Медвяные росы.

Обычаи и приметы

В этот день у людей сложились особые традиции. С утра верующие посещали церковь и молились Иоанну Крестителю. К святому обращались с просьбами об укреплении веры, прощении грехов, исцелении от различных болезней и богатом урожае.

Кроме того, в этот период люди проявляли особую заботу о своем скоте. В начале лета растения начинали выделять сладковатый сок, который напоминал по вкусу мед. В старину его называли медвяной росой. Она была схожа с медвяной падью, которую выделяют травяная тля, червецы и некоторые другие насекомые.

На Ивана скот старались выгонять на пастбища только после того, как роса высыхала. Наши предки считали, что она может быть вредна не только для пшеницы и овса во время колошения, но и для скота, так как может привести к болезни или даже гибели животного. Про заболевшую скотину часто говорили: «Верно напала на медвяную росу».

Если в деревне заболевало сразу несколько животных, то разжигали костры и заставляли скотину проходить через пепелище, чтобы уберечь ее от падежа.

Утренняя роса, в отличие от медвяной росы, не представляла никакой угрозы и даже считалась хорошим знаком. В народе говорили: «Без росы и трава не растет».

Кроме того, по народным поверьям, обильным цветением рябины природа подавала хороший знак — это обещало богатый урожай овса. А вот скудное цветение, напротив, сулило неурожайный год.

Дождь. Капли росы. СС0

Что можно и нельзя делать 7 июня 2024 года

В этот праздник соблюдается строгий пост в память о мученической смерти Иоанна Предтечи. Верующие должны отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, молока и молочных продуктов. Разрешено есть зелень, фрукты, ягоды, овощи и овощные соленья.

Кроме того, нельзя сквернословить, ссориться, устраивать увеселительные мероприятия и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Хозяйкам не рекомендуется делать генеральную уборку и подметать пол.

Согласно народным поверьям, в Иванов день нельзя плевать на землю, чтобы ее не «обидеть», иначе можно навлечь на себя беду. Также не следует носить черную одежду, чтобы не привлечь в свою жизнь тоску и грусть.

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