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Жизнь

Народные приметы на Федорин день. Что категорически запрещено делать 9 июня

Федорин день, или «Федору», празднуют в народе 9 июня. С какими запретами и приметами связана дата — в нашем материале.

Метла, веник.
Метла, веник.
pixabay.com

Главные запреты в Федорин день

В Федорин день предки ни в коем случае не подметали в избе. Считалось, что так человек рискует «выгнать» из дома счастье, достаток и благополучие.

Женщинам на Руси 9 июня запрещалось останавливаться при встрече и говорить друг с другом. По поверью, плохая новость на «Федору» разойдется по селу и принесет в дом разлад. Прародители приговаривали: «На „Федору“ не выноси из избы сору».

По легенде, в Федорин день не следует и ссориться. Иначе небольшой разлад может перерасти в серьезный конфликт. По этому поводу сложилась поговорка: «Сцепились языками Федоры, накличут на избы беды горы».

А еще 9 июня не рекомендуется допивать воду за ребенком. В противном случае, были убеждены славяне, малыш вырастет бесхарактерным.

Народные приметы на Федорин день

  • На рассвете в Федорин день душно — значит, скоро пойдет дождь.
  • На «Федору» ветер дует с северо-запада — к непогоде.
  • Дождевые черви появились 9 июня — будет гроза.
  • Дым из трубы стелется по земле в Федорин день — тоже к ненастью.
  • Первый летний туман появился 9 июня — к богатому урожаю грибов.
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