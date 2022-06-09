Народные приметы на Федорин день. Что категорически запрещено делать 9 июня

Главные запреты в Федорин день
В Федорин день предки ни в коем случае не подметали в избе. Считалось, что так человек рискует «выгнать» из дома счастье, достаток и благополучие.
Женщинам на Руси 9 июня запрещалось останавливаться при встрече и говорить друг с другом. По поверью, плохая новость на «Федору» разойдется по селу и принесет в дом разлад. Прародители приговаривали: «На „Федору“ не выноси из избы сору».
По легенде, в Федорин день не следует и ссориться. Иначе небольшой разлад может перерасти в серьезный конфликт. По этому поводу сложилась поговорка: «Сцепились языками Федоры, накличут на избы беды горы».
А еще 9 июня не рекомендуется допивать воду за ребенком. В противном случае, были убеждены славяне, малыш вырастет бесхарактерным.
Народные приметы на Федорин день
- На рассвете в Федорин день душно — значит, скоро пойдет дождь.
- На «Федору» ветер дует с северо-запада — к непогоде.
- Дождевые черви появились 9 июня — будет гроза.
- Дым из трубы стелется по земле в Федорин день — тоже к ненастью.
- Первый летний туман появился 9 июня — к богатому урожаю грибов.