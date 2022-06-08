Народные приметы на День Карпа. Что можно и нельзя делать 8 июня

Главные традиции и запреты на День Карпа
В День Карпа люди традиционно ловили рыбу. Считалось, что на «Карпа» это занятие приносит удачу и здоровье.
Также 8 июня было принято выставлять горшки под цветущие кусты шиповника. По легенде, это нужно, чтобы избавиться от неприятного запаха посуды. Однако люди и сами дышали воздухом, «пропитанным» ароматом этого растения.
Кроме того, на «Карпа» хозяева приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и «поправил» печь. После работы мастера традиционно угощали караваем. Правда, один кусочек все-таки клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте.
Категорически запрещено 8 июня бегать. По преданию, в День Карпа-карполова есть риск убежать от своей судьбы.
Нельзя на «Карпа» шить, вышивать, перемывать посуду, мыть и подметать полы. Иначе можно «выгнать» из дома радость и достаток.
Народные приметы на День Карпа
- В День Карпа на берег выходят раки — значит, пойдет дождь.
- Рыбина цветет 8 июня — уродится овес.
- Много комаров на «Карпа» — жди жары.