8 июня
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Жизнь

Народные приметы на День Карпа. Что можно и нельзя делать 8 июня

Народно-христианский праздник День Карпа-карполова, или «Карп», отмечают 8 июня. Что можно и категорически запрещено делать сегодня — в материале altapress.ru.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

Главные традиции и запреты на День Карпа

В День Карпа люди традиционно ловили рыбу. Считалось, что на «Карпа» это занятие приносит удачу и здоровье.

Также 8 июня было принято выставлять горшки под цветущие кусты шиповника. По легенде, это нужно, чтобы избавиться от неприятного запаха посуды. Однако люди и сами дышали воздухом, «пропитанным» ароматом этого растения.

Кроме того, на «Карпа» хозяева приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и «поправил» печь. После работы мастера традиционно угощали караваем. Правда, один кусочек все-таки клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте.

Печь.
Печь.
СС0

Категорически запрещено 8 июня бегать. По преданию, в День Карпа-карполова есть риск убежать от своей судьбы.

Нельзя на «Карпа» шить, вышивать, перемывать посуду, мыть и подметать полы. Иначе можно «выгнать» из дома радость и достаток.

Народные приметы на День Карпа

  • В День Карпа на берег выходят раки — значит, пойдет дождь.
  • Рыбина цветет 8 июня — уродится овес.
  • Много комаров на «Карпа» — жди жары.
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