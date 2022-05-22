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Жизнь

Никита Михалков возмутился поездкой Киркорова на «Евровидение»

Режиссер Никита Михалков в своей программе «БесогонТВ» осудил певца Филиппа Киркорова за его поездку на музыкальный конкурс «Евровидение».

Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Скрин с видео

«Господин Киркоров едет как специальный гость в Турин на „Евровидение“, куда, кстати говоря, нашу страну не пускают. И там, конечно же, побеждает украинская группа», — говорит Михалков.

Также режиссеру не понравился фрагмент из нового шоу Киркорова, которое будет в турне по стране в честь 55-летия певца.

«Господин Киркоров, Филипп Бедросович, <…> празднуя свое 55-летие, поет песню Мария Магдалена, топчась на святыне христианской, на кресте», — говорит Михалков.

Этот же эпизод ранее раскритиковала РПЦ.

Упрекнул автор «Бесогона» Киркорова также и в том, что он «защищает сбежавших родственников» (намекая на Максима Галкина и Аллу Пугачеву — прим. ред).

Ранее короля эстрады за поездку на «Евровидение» раскритиковал и музыкальный критик Сергей Соседов.

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