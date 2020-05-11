Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 мая 26°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Никому из вахтовиков, прибывших в Алтайский край, не потребовалась госпитализация

Прибывшие 10 мая в Алтайский край работники Чаядинского месторождения в полном составе отправились в обсераватор, сообщил Telegram-канал «Ленина, 59».

Никому из вахтовиков не потребовалась госпитализация.
Никому из вахтовиков не потребовалась госпитализация.
https://t.me/lenina59

У всех 100 вахтовиков нет симптомов коронавирусной инфекции. Они проведут положенные две недели в обсерваторе. Госпитализация не потребовалось никому, говорится в сообщении.

Как ранее писал altapress.ru, первую сотню вахтовиков, работающих на Чаядинском месторождении, доставили специальным авиарейсом, который прибыл вечером 10 мая в аэропорт Барнаула.

По решению Роспотребнадзора, в регион прилетели вахтовики с отрицательными тестами на новую коронавирусную инфекцию, но несмотря на отрицательные результаты, всех еще раз дополнительно обследовали

Всего на месторождении работают 269 жителей Алтайского края.

17 апреля на территории Чаяндинского месторождения объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус.

На 11 мая общее число заболевших в Алтайском крае составляет 707 человек, в том числе 78 детей. Всего выздоровело 199 человек, за прошедшие сутки выписанных пациентов не было. Трое скончались.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость