Никому из вахтовиков, прибывших в Алтайский край, не потребовалась госпитализация

У всех 100 вахтовиков нет симптомов коронавирусной инфекции. Они проведут положенные две недели в обсерваторе. Госпитализация не потребовалось никому, говорится в сообщении.
Как ранее писал altapress.ru, первую сотню вахтовиков, работающих на Чаядинском месторождении, доставили специальным авиарейсом, который прибыл вечером 10 мая в аэропорт Барнаула.
По решению Роспотребнадзора, в регион прилетели вахтовики с отрицательными тестами на новую коронавирусную инфекцию, но несмотря на отрицательные результаты, всех еще раз дополнительно обследовали
Всего на месторождении работают 269 жителей Алтайского края.
17 апреля на территории Чаяндинского месторождения объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус.
На 11 мая общее число заболевших в Алтайском крае составляет 707 человек, в том числе 78 детей. Всего выздоровело 199 человек, за прошедшие сутки выписанных пациентов не было. Трое скончались.