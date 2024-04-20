Ночью дождь, а днем без осадков. Какая погода будет в Алтайском крае 20 апреля

Погода в Алтайском крае
Ночью в регионе температура может варьироваться от 0 до +5 градусов.
Преимущественно без осадков, в начале ночи в предгорьях местами кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер северный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем значительно потеплеет, ожидается 11-16 градусов со знаком плюс. Преимущественно без осадков.
Ветер северный 4-9 м/с.
Погода в Барнауле
В столице края ночью температура составила 1-3 градуса выше нуля. Преимущественно без осадков.
Ветер северный 4-9 м/с.
Днем ожидается 11-13 градусов тепла. Преимущественно без осадков.
Ветер северный 4-9 м/с.
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