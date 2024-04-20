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Жизнь

Ночью дождь, а днем без осадков. Какая погода будет в Алтайском крае 20 апреля

В регионе возможны кратковременные дожди, а в Барнауле без осадков. Какая погода будет в Алтайском крае 20 апреля рассказал краевой гидрометцентр.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью в регионе температура может варьироваться от 0 до +5 градусов.

Преимущественно без осадков, в начале ночи в предгорьях местами кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер северный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем значительно потеплеет, ожидается 11-16 градусов со знаком плюс. Преимущественно без осадков.

Ветер северный 4-9 м/с.

Погода в Барнауле

В столице края ночью температура составила 1-3 градуса выше нуля. Преимущественно без осадков.

Ветер северный 4-9 м/с.

Днем ожидается 11-13 градусов тепла. Преимущественно без осадков.

Ветер северный 4-9 м/с.

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