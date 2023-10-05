5 октября
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Жизнь

Ночью сибирский регион изрядно "тряхнуло"

В Сибирском федеральном округе (СФО) ночью 5 октября произошло землетрясение.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Эпицентр находился в Туве, сообщает "Интерфакс". Магнитуда подземного толчка составила 3,1.

Ранее сразу два землетрясения произошли в Сибири. А американские сейсмологи сообщили о мощном землетрясении в России. Сейсмособытие зарегистрировано у побережья Курильских островов. Его магнитуда составила 5,2.

Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

Рой слабых землетрясений также предшествует сильному. Также следует обратить внимание на изменение химического состава подземных вод. Всего предвестников насчитывают около 600.

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