Нонна Гришаева рассказала, почему ей не понравилось участвовать в шоу «Маска»

«Ты лишен возможности транслировать свои эмоции. У тебя закрыто лицо, и ты не соавтор того, что происходит», — поделилась артистка.
Также она добавила — участникам не разрешали свободно выбирать номера для выступлений: «Со мной никто не советовался, каким этот номер будет, удобно-не удобно, хочешь танцевать-не хочешь, нет! Ты просто кукла!»
Неприятные эмоции оставила и полученная на репетиции шоу травма, пишет Газета.Ru. Актриса упала со сцены и чуть не сломала ногу. Гришаева объяснила, что ее выносили на руках после падения.