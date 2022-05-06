Нонна Гришаева рассказала, почему ей не понравилось участвовать в шоу «Маска»

Актриса Нонна Гришаева рассказала в YouTube-шоу Стаса Ярушина «МузLOFT», почему ей не понравилось участвовать в телепрограмме «Маска» на НТВ.

«Ты лишен возможности транслировать свои эмоции. У тебя закрыто лицо, и ты не соавтор того, что происходит», — поделилась артистка.

Также она добавила — участникам не разрешали свободно выбирать номера для выступлений: «Со мной никто не советовался, каким этот номер будет, удобно-не удобно, хочешь танцевать-не хочешь, нет! Ты просто кукла!»

Неприятные эмоции оставила и полученная на репетиции шоу травма, пишет Газета.Ru. Актриса упала со сцены и чуть не сломала ногу. Гришаева объяснила, что ее выносили на руках после падения.