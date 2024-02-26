«Новая нормальность». Ожидаемая специальность возглавила список самых дефицитных в Алтайском крае

Топ-20 специалистов, в которых в Алтайском крае нуждаются больше всего, определили в феврале эксперты hh.ru . Специальность, возглавившая рейтинг, оказалась неудивительной, а сам топ практически не изменился за полгода.

Не наберется и одного

Первую строчку по нехватке в регионе заняла довольно ожидаемая профессия – врач. На каждую вакансию врача в крае приходится даже меньше одного резюме – 0,6. Нормой при этом считается от четырех резюме, чтобы и у работодателей, и у сотрудников была возможность выбора. Но даже если отбросить фактор конкурентоспособности рынка, врачей в крае все равно не хватит, чтобы хотя бы просто закрыть все вакансии. Такая картина в регионе наблюдается уже не один год.

Та же кадровая проблема возникла у агентств по недвижимости – в этой сфере тоже оказалось лишь 0,6 резюме на вакансию. И это даже не обусловлено сезонным спросом: в списке дефицитных профессий риелторы оказываются постоянно, а в августе также возглавляли топ наравне с врачами.

Между тем в целом по России первое место по нехватке заняли дворники (0,8 резюме на вакансию) и токари (1,1).

Врач. Пациент. Freepic

Без труда

В первой десятке дефицитных специалистов края также оказались агрономы, дворники, токари-фрезеровщики-шлифовщики, слесари и сантехники, автомойщики, электромонтажники, фармацевты-провизоры и инженеры-электронщики. В среднем по этим профессиям размещено по одному резюме на вакансию.

Ситуация лучше, чем у врачей, но все еще не оставляет шанса для вариативности. Например, если сотруднику не подходят условия компании, или компании – навыки или опыт работника.

С десятого по двадцатое место заняли повара, автослесари и автомеханики, ветврачи, уборщики, торговые представители, операторы call-центра, специалисты по взысканию задолженности, операторы станков ЧПУ, главврачи и завотделением и швеи-портные-закройщики.

Среди этих специальностей на каждую вакансию приходится по 1,4-2 резюме. Небольшая конкуренция, но все же появляется. Тем не менее, эксперты считают, что все работники этих сфер смогут без особых сложностей трудоустроиться по профессии из-за ограниченного выбора у компаний. Для самих специалистов это, несомненно, плюс, а вот компании вынуждены брать то, что есть.

Работа. Швея. unsplash.com

Принять как факт

Интересно, что с августа, то есть спустя полгода, топ практически не изменился. Из дефицитных профессий пропали сварщик, разнорабочий и маляр-штукатур. Сварщикам все это время каждое предприятие сулило очень весомую зарплату – в среднем 50-60 тыс. рублей. Очевидно, желающих поработать по этой специальности прибавилось. А вот разнорабочие и маляры были востребованы из-за летнего сезона ремонтов.

Впрочем, по итогам января в Алтайском крае в принципе оказался низкий индекс конкуренции за работу – 3 резюме на вакансию. Это говорит об общем дефиците рабочей силы в регионе.

«Поскольку недостаток человеческих ресурсов сохранит свою актуальность в ближайшие годы, надо принять как факт, что дефицит кадров становится «новой нормальностью», — подвела неутешительный итог директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

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