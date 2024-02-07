7 февраля
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Жизнь

Спрос на водителей и других востребованных специалистов снизился в Алтайском крае в январе

Январский топ самых востребованных специалистов в Алтайском крае обошелся без сюрпризов и оказался почти схож с декабрьским. За одним важным исключением — спрос почти на все профессии слегка убавился. Рейтинг составили эксперты онлайн-платформы hh.ru на основе более 13 тыс. вакансий, открытых в прошлом месяце.

Водитель, автомобиль.
Водитель, автомобиль.
unsplash.com

Золотое трио

Самый высокий спрос в январе был зафиксирован на менеджеров по продажам и работе с клиентами. На них пришлось 7% от всего объема предложений о работе.

На втором месте оказались продавцы-консультанты и продавцы-кассиры – 6,2%. На третьем месте – водители (5,7%).

Работа. Магазин. Продавец.
Работа. Магазин. Продавец.
unsplash.com

В целом тройка лидеров по востребованности осталась такой же, как и в конце 2023 года, сменились лишь позиции.

Так, в декабре менеджеры находились на втором месте, хотя при этом доля их поиска среди работодателей была чуть больше, чем сейчас (7,1%). Продавцы также поднялись на строчку выше – в декабре они были на третьем месте. Но, опять же, тогда доля вакансий для них была выше, чем нынешняя — 6,4%.

Вероятно, дело в том, что возросло общее количество вакансий, и проценты перераспределились.

Угасший интерес

Любопытно, что интерес к водителям на рынке труда резко остыл по сравнению с декабрем. Ведь тогда именно водителей в крае искали интенсивнее всего: на них приходилось даже больше вакансий, чем сейчас на менеджеров, – 7,3%. Теперь, похоже, наступил небольшой постновогодний кризис, когда закончились большие отгрузки и массовые перевозки.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
Фото: ru.freepik.com, автор pvproductions.

Напомним, что в недавнем исследовании также выяснилось, что среди рабочих специальностей самый высокий доход в России и в Алтайском крае имеют водители такси. Например, в Барнауле им в среднем предлагают 105 тыс. рублей.

В целом по России у работодателей оказались примерно те же приоритеты, что и в регионе: больше всего также нужны продавцы-консультанты (8,2% всех вакансий), менеджеры по продажам (7%) и водители (4,%).

Самый стабильный спрос

Наверное, самый стабильный высокий спрос в Алтайском крае остается на врачей – 4,5% вакансий посвящены им. Причем это одно из немногих направлений, у которого в декабре процент был меньше – 3,4. Но это, скорее, плохая новость, несмотря на то, что острая нехватка именно этих специалистов уже давно не удивляет. По данным исследований hh.ru, на каждую открытую вакансию врача приходится всего 0,6 потенциальных кандидатов.

Врач смотрит в микроскоп.
Врач смотрит в микроскоп.
Фото: ru.freepik.com, автор DCStudio.

Дело в том, что рынок медицинских работников все еще не оправился после ковида, когда часть специалистов не выдерживала напряжения и увольнялась. Не говоря уже о жалобах на скромные зарплаты. Сотрудники больниц отмечают, что самая распространенная причина ухода молодых кадров — низкие выплаты.

Также в регионе активно ищут операторов call-центров (3,7%), поваров (2,8%), разнорабочих (2,5%), слесарей (2,4%), бухгалтеров и машинистов (по 2,1%), грузчиков (2,0%), уборщиков (1,9%), инженеров-конструкторов (1,8%), электромонтажников (1,7%) и операторов производственной линии (1,6%).

А наиболее редкими и единичными вакансиями стали бортпроводник, директор по информационным технологиям, менеджер по компенсациям и льготам, дата-сайентист и руководитель отдела маркетинга и рекламы. Но, конечно, не потому что этих специалистов в регионе в достатке. Дело в узкой направленности их работы и меньшем количестве изначальных рабочих мест.

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