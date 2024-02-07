Спрос на водителей и других востребованных специалистов снизился в Алтайском крае в январе

Золотое трио
Самый высокий спрос в январе был зафиксирован на менеджеров по продажам и работе с клиентами. На них пришлось 7% от всего объема предложений о работе.
На втором месте оказались продавцы-консультанты и продавцы-кассиры – 6,2%. На третьем месте – водители (5,7%).
В целом тройка лидеров по востребованности осталась такой же, как и в конце 2023 года, сменились лишь позиции.
Так, в декабре менеджеры находились на втором месте, хотя при этом доля их поиска среди работодателей была чуть больше, чем сейчас (7,1%). Продавцы также поднялись на строчку выше – в декабре они были на третьем месте. Но, опять же, тогда доля вакансий для них была выше, чем нынешняя — 6,4%.
Вероятно, дело в том, что возросло общее количество вакансий, и проценты перераспределились.
Угасший интерес
Любопытно, что интерес к водителям на рынке труда резко остыл по сравнению с декабрем. Ведь тогда именно водителей в крае искали интенсивнее всего: на них приходилось даже больше вакансий, чем сейчас на менеджеров, – 7,3%. Теперь, похоже, наступил небольшой постновогодний кризис, когда закончились большие отгрузки и массовые перевозки.
Напомним, что в недавнем исследовании также выяснилось, что среди рабочих специальностей самый высокий доход в России и в Алтайском крае имеют водители такси. Например, в Барнауле им в среднем предлагают 105 тыс. рублей.
В целом по России у работодателей оказались примерно те же приоритеты, что и в регионе: больше всего также нужны продавцы-консультанты (8,2% всех вакансий), менеджеры по продажам (7%) и водители (4,%).
Самый стабильный спрос
Наверное, самый стабильный высокий спрос в Алтайском крае остается на врачей – 4,5% вакансий посвящены им. Причем это одно из немногих направлений, у которого в декабре процент был меньше – 3,4. Но это, скорее, плохая новость, несмотря на то, что острая нехватка именно этих специалистов уже давно не удивляет. По данным исследований hh.ru, на каждую открытую вакансию врача приходится всего 0,6 потенциальных кандидатов.
Дело в том, что рынок медицинских работников все еще не оправился после ковида, когда часть специалистов не выдерживала напряжения и увольнялась. Не говоря уже о жалобах на скромные зарплаты. Сотрудники больниц отмечают, что самая распространенная причина ухода молодых кадров — низкие выплаты.
Также в регионе активно ищут операторов call-центров (3,7%), поваров (2,8%), разнорабочих (2,5%), слесарей (2,4%), бухгалтеров и машинистов (по 2,1%), грузчиков (2,0%), уборщиков (1,9%), инженеров-конструкторов (1,8%), электромонтажников (1,7%) и операторов производственной линии (1,6%).
А наиболее редкими и единичными вакансиями стали бортпроводник, директор по информационным технологиям, менеджер по компенсациям и льготам, дата-сайентист и руководитель отдела маркетинга и рекламы. Но, конечно, не потому что этих специалистов в регионе в достатке. Дело в узкой направленности их работы и меньшем количестве изначальных рабочих мест.
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