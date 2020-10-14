Новая яма образовалась в Барнауле, где под землю провалился светофор. Она уже подкралась к парковке

На пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна вновь появилась яма — она пока еще маленькая, но уже весьма опасная, рассказали в паблике « Инцидент Барнаул ».

Провал на пешеходном переходе в Барнауле.

Напомним, гигантский провал в самом центре города образовался 16 сентября. Асфальт рухнул прямо на пешеходном переходе, утянув за собой светофор.

Прохожие, подойдя к краю ямы, сняли на видео, как на дне в горячей воде плещется знак «Пешеходный переход».

Не прошло и месяца, как на этом же месте вновь образовалась подозрительная яма.

«Только ближе к парковке. Глубина метра полтора. Видно, что будет обваливаться дальше», — отметили местные жители.

Впрочем, барнаульцев новая яма не удивила. В комментариях они обсудили, что такие «порталы» по всему городу в количестве достаточном, чтобы спросить: «Ну неужели нельзя сразу нормально сделать?»

Кстати, в сентябре появление суперпровала связали с лопнувшей магистральной теплосетью диаметром 600 мм и возрастом 61 год. Дорога рухнула из-за подмыва грунта.

Теперь же, по мнению жителей города, асфальт вновь промыло водой. Но уже не из-под земли, а сверху — дождями.

«Нужно не забыть, чтобы там больше не ездить», — на всякий случай держат в уме барнаульцы. Ведь бывали в городе и случаи, когда «в текстурах асфальта» застревали автомобили.



Официальная позиция по яме пока неизвестна. Месяц назад проблему устраняли всю ночь — заменили 8 метров трубы, а после «заштопали дорогу».

Тогда горячую воду пришлось отключить в 30 многоквартирных домах. На этот раз, предположительно, обойдется без временной потери важного и приятного ресурса.

Кстати, ранее забавный случай произошел в Новоалтайске. Там асфальт ушел вниз прямо возле офиса компании «Новоалтайские тепловые сети». В яму засосало автомобиль, на котором якобы передвигается местный директор.