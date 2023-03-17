Новенькую немецкую Теслу продают в Барнауле за 5,9 млн рублей

По словам владельца, электромобиль только-только доставили из Германии. Машина еще не стояла на учете.
Гарантия на электромобиль — четыре года. Запас хода — 500 км.
Ездить на Тесле просто — достаточно лишь воткнуть вилку в обычную розетку. Заряжать следует от сети 220 в правильном режиме.
Хозяин уверяет, что никаких проблем в эксплуатации зимой нет — машину уже опробовали в поездках до Новосибирска и обратно.
Мощность Теслы -346 лошадиных сил.
Также электромобиль оснащен новой шипованной резиной Нокиан.