17 марта
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Жизнь

Новенькую немецкую Теслу продают в Барнауле за 5,9 млн рублей

Белую красавицу-Теслу 2022 года выпуска продают за 5,9 млн рублей в Барнауле. Объявление разместили на «Дроме».

Новенькую Теслу продают в Барнауле за 5,9 млн рублей
Новенькую Теслу продают в Барнауле за 5,9 млн рублей
"Дром"

По словам владельца, электромобиль только-только доставили из Германии. Машина еще не стояла на учете.

Гарантия на электромобиль — четыре года. Запас хода — 500 км.

Ездить на Тесле просто — достаточно лишь воткнуть вилку в обычную розетку. Заряжать следует от сети 220 в правильном режиме.

Хозяин уверяет, что никаких проблем в эксплуатации зимой нет — машину уже опробовали в поездках до Новосибирска и обратно.

Мощность Теслы -346 лошадиных сил.

Также электромобиль оснащен новой шипованной резиной Нокиан.

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