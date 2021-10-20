20 октября 8°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Новые антиковидные ограничения могут ввести в Москве в нерабочие дни

В нерабочие дни в Москве могут ввести новые ограничения по COVID-19. Предполагается, что в этот период закроют общественные места, пишет «Forbes».

Пандемия, коронавирус.
Пандемия, коронавирус.
CC0

Информацией с изданием поделился собеседник из ресторанного бизнеса. Он бывает на заседаниях в столичной мэрии и рассказывает: подобные данные есть в проекте указа о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники» мэра Сергея Собянина.

Тем не менее, другой источник подлинность сведения не подтвердил.

По проекту указа, общественные заведения остановят работу, если заболеваемость коронавирусом в Москве с 21 по 28 октября окажется выше, чем с 13 по 20 октября. Как сообщает «Lenta.ru» речь идет о пунктах питания, объектах розничной торговли, организациях и ИП, салонах красоты, фитнес-клубах, развлекательных заведениях, детских игровых центрах.

При этом под ограничения не попадают доставки, продуктовые магазины и официальные мероприятия, которые проводят власти города.

Напомним, нерабочие дни в России предлагают ввести с 30 октября по 7 ноября.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость