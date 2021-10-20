Новые антиковидные ограничения могут ввести в Москве в нерабочие дни

В нерабочие дни в Москве могут ввести новые ограничения по COVID-19. Предполагается, что в этот период закроют общественные места, пишет « Forbes ».

Информацией с изданием поделился собеседник из ресторанного бизнеса. Он бывает на заседаниях в столичной мэрии и рассказывает: подобные данные есть в проекте указа о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники» мэра Сергея Собянина.

Тем не менее, другой источник подлинность сведения не подтвердил.

По проекту указа, общественные заведения остановят работу, если заболеваемость коронавирусом в Москве с 21 по 28 октября окажется выше, чем с 13 по 20 октября. Как сообщает «Lenta.ru» речь идет о пунктах питания, объектах розничной торговли, организациях и ИП, салонах красоты, фитнес-клубах, развлекательных заведениях, детских игровых центрах.

При этом под ограничения не попадают доставки, продуктовые магазины и официальные мероприятия, которые проводят власти города.

Напомним, нерабочие дни в России предлагают ввести с 30 октября по 7 ноября.