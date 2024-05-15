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Жизнь

Новые автобусы, путешествие к пингвинам и гости из Азии. Что произошло в Алтайском крае 15 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 15 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Барнаульские маршруты №35 и №53 получили два новых автобуса. Приобретение нового транспорта обошлось примерно в 30 млн рублей.

◆ Многодетные семьи из Барнаула могут оформить транспортные карты.

◆ Городские власти обновили список маршрутов, которые могут планируют отменить.

◆ Летом в Алтайский край приедут спортсмены из Южной Кореи, Сингапура и Вьетнама (и еще десятка стран), чтобы соревноваться с местными спортсменами на фестивале «Алтайская регата. Фестиваль драконов».

◆ Алтайский путешественник рассказал, как два месяца путешествовал по миру.

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