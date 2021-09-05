Новые города на примере одного. В сети опубликовали видео про строящийся Циолковский

На YouTube-канале Turbo life опубликовали видео, в котором рассказали о проблемах города Циолковский, расположенного рядом с космодромом Восточный.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил построить город российской космонавтики на базе Циолковского — возле космодрома Восточный.

После полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что Циолковский строится под нужды космодрома, и власть активно в этом процессе участвует.

4 сентября опубликовали видео, в котором откровенно показали проблемы города. Авторы ролика живут в Циолковском и работают на строительстве в структурах Роскосмоса.

На кадрах видны недостроенные дома, которые планировали сдать еще в 2015 году — часть зданий на начальном этапе строительства, некоторые «почти готовые» обещали сдать 25 декабря 2020 года, однако с тех пор ничего не изменилось.

«Из-за долгостроев в городе возник дефицит жилья. Рядовых работников селят в старый жилой фонде — однокомнатные квартиры по 20 квадратных метров без балконов и ремонта. Более комфортабельное жилье получают сотрудники космодрома, но и для них оно заканчивается. Есть транспортные проблемы, плохое качество дорог, дорогие услуги ЖКХ, высокий проезд в общественном транспорте — 700 рублей, а в такси — 4−5 тыс. рублей», — рассказали в ролике.

«Какой вывод можно сделать о космограде Циолковский? Это город упущенных возможностей. Вот уже шестой год отсюда летят ракеты, а мы обсуждаем ямы на дорогах и недостатки инфраструктуры», — отметили авторы видео.

Как уточняет «Сибирь.Реалии» (признана инагентом), у сотрудников Роскосмоса после ролика начались неприятности.

«Вчера мы выложили видео, где рассказываем о жизни в городе и показываем город изнутри. В связи с этим нас начали прессовать, начальство заставляет удалить видео и угрожает проблемами», — рассказали молодые люди.

По их словам, недовольство вызвали кадры с долгостроями, показанные в ролике.

Кстати, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия может до 2030 года создать в Сибири новые города и сотни тысяч рабочих мест.